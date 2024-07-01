1 июля 2024, 13:45

GDELS хоче зробити для ЗСУ 50 машин ASCOD

General Dynamics European Land Systems (GDELS) направила пропозицію уряду Іспанії виготовити 50 бойових броньованих машин ASCOD для України, – The Defense Post.


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