Росія будує модульний наземний дрон для окопної війни без екіпажу

16 июня 2026, 9:45

«Ростех» підтвердив, що наземні безпілотні машини (НБМ) Impuls BM-A застосовуються в Україні в бойових умовах — зокрема, з автоматичними гранатометами AGS-30 «Атлант» або AGS-17.



Паралельно з'явились перші знімки встановлення північнокорейської РСЗВ Type-75 на шасі «Імпульсу» — перший відомий випадок монтажу цієї системи безпосередньо на роботизований носій.

Ідея очевидна: дати операторові вогневу підтримку без виходу людини в зону ураження. «Імпульс» і «Кур'єр» тестують як єдину компактну роботизовану платформу, здатну забезпечувати вогневий ефект у діапазоні від ближнього штурму до цілей за кілька кілометрів від лінії зіткнення.У конфігурації з AGS-30 машина важить ~250 кг і несе 150 гранат калібру 30 мм. У варіанті з Type-75 кількість напрямних скорочена з 12 до 8 — верхній ряд знятий для зменшення ваги та покращення стійкості, встановлені електроприводи наведення для дистанційного прицілювання. Під час випробувань зафіксований восьмиракетний залп за менш ніж 15 секунд, дальність — до ~9 км.Бойові модулі, за повідомленнями, включають балістичні калькулятори для обох систем. Росія використовує два типи боєприпасів Type-75: осколково-фугасний і касетний варіант — останній суттєво підвищує летальність і частково компенсує низьку точність системи.Структурно важливіше за конкретні ТТХ — сама логіка: модульна архітектура платформи дозволяє швидко адаптувати її під бойові ролі, і Росія послідовно нарощує бібліотеку модулів — від мінування до РСЗВ — на одному і тому ж шасі. Це дешевша і масштабованіша модель, ніж розробка спеціалізованих бойових роботів.При цьому після удару по складу 51-ї ГРАУ у травні 2025 року Росія, ймовірно, втратила значну частину запасів ракет для цих систем — що обмежує реальний бойовий потенціал у короткостроковій перспективі.