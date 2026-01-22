Jet-дрони з Мінська для Делі: що дає Індії закупівля Berkut-BM

22 января 2026, 11:15

Індія тихо заходить у нішу реактивних «камікадзе»: купівля десятків білоруських Berkut-BM означає, що Делі шукає швидкий і відносно дешевий інструмент точкових ударів по цілях, які живуть хвилинами, а не годинами.

Berkut-BM — це не «Shahed». Реактивний мікротурбореактивний двигун Swiwin дає швидкість до ~410 км/год і радіус близько 150 км, але з невеликою 10-кг осколково-фугасною БЧ. Це чистий інструмент «time-sensitive targeting»: РЛС ППО, батареї, вузли зв’язку, логістичні точки, які треба вразити до того, як вони згорнуть позицію або підуть із позицій. Пуск з катапульти дозволяє виносити систему ближче до ЛФ, працювати з прихованих позицій без смуг і стаціонарної інфраструктури.Для Індії це логічне доповнення до наявного набору: дорогі крилаті ракети на кшталт BrahMos + пропелерні баражуючі боєприпаси. Berkut-BM закриває проміжну нішу — коли потрібен швидкий удар на дистанції тактичної глибини без витрати дефіцитних ракет. У сценарії проти Пакистану це пригнічення ППО, РЛС і артилерії поблизу ЛОК; у сценарії проти КНР — робота по цілях у Тибеті/АОС, де вікно для удару може бути дуже коротким.Білорусь тут виступає не просто як «продавець дронів». Та сама платформа вже світиться в Росії, Венесуелі, ДР Конго, у суданських RSF. Фактично Мінськ перетворюється на хаб розповсюдження швидкісних ударних БпЛА з китайською компонентною базою — і тепер входить в арсенал держав, які між собою політично не пов’язані.Обмеження теж очевидні: невелика БЧ, залежність від китайських двигунів, потреба підвести пускові достатньо близько. Але тренд важливіший за ТТХ. Індія, яка активно розвиває власні БпЛА, все одно купує готовий продукт за кордоном — щоб не витрачати час на довгу НДДКР у вузькій ніші реактивних «камікадзе». А для Білорусі й Росії це додатковий канал валютних надходжень і політичного впливу через «дронову дипломатію».