Індія офіційно відкинула вимогу Трампа припинити закупівлю російської нафти

8 сентября 2025, 9:15

Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить закупівлі російської нафти, незважаючи на 50% тарифи США для індійських компаній.



"Звідки ми купуємо нафту, особливо такий великий товар, за який ми платимо найбільше в імпорті, ми маємо вирішувати з огляду на те, що нам найвигідніше. Ми, безумовно, будемо купувати", - сказала Сітхараман.