Агентство зазначає, що через американські санкції постачати російську нафту стало складніше — РФ була змушена запровадити масштабні знижки.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Зеленский анонсировал санкции против Китая
- Интернет | Сегодня, 10:15
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp полной блокировкой
- Технологии | Сегодня, 9:45
В США предупредили, что Китай ускоряет наращивание ядерного оружия — Reuters
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Ціна російської нафти марки Urals впала до $34 за барель, — Bloomberg
- Технологии | Сегодня, 8:45
Франция начинает строительство крупнейшего в Европе авианосца
- Технологии | Сегодня, 8:15
Revolut припиняє обслуговування українців
- Бизнес | Вчера, 20:15
Метро Варшави планують використовувати як укриття для понад 100 тис. людей
- Бизнес | Вчера, 19:45
Франція не прийматиме дитяче "Євробачення-2026" через скорочення бюджету
- Технологии | Вчера, 18:45
Китай обнаружил крупнейшее в Азии подводное месторождение золота
Последние материалы
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
- Аналитика | 14 декабря, 23:53
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
- Обзоры | 2 декабря, 20:27
Bloody MR710 - одна з кращих ігрових гарнітур до 3000 гривень
- Обзоры | 28 ноября, 23:15
Bloody GPW70 (Sports White) - ергономічний ігровий джойстик з підсвіткою
- Обзоры | 27 ноября, 21:36
Bloody GPW50 – дизайн під кераміку та максимальна зручність
- Аналитика | 22 ноября, 19:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №16: презентація EcoFlow TRAIL та j5create в Україні
Популярные новости
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Зеленский анонсировал санкции против Китая 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:15
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp полной блокировкой 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
В США предупредили, что Китай ускоряет наращивание ядерного оружия — Reuters 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Ціна російської нафти марки Urals впала до $34 за барель, — Bloomberg 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
Франция начинает строительство крупнейшего в Европе авианосца 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Revolut припиняє обслуговування українців 0.00
- Бизнес | Вчера, 20:15
Метро Варшави планують використовувати як укриття для понад 100 тис. людей 0.00
- Бизнес | Вчера, 19:45
Франція не прийматиме дитяче "Євробачення-2026" через скорочення бюджету 0.00
- Технологии | Вчера, 18:45
Китай обнаружил крупнейшее в Азии подводное месторождение золота 0.00