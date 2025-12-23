ГлавнаяНовости
23 декабря 2025, 9:15

Ціна російської нафти марки Urals впала до $34 за барель, — Bloomberg

Агентство зазначає, що через американські санкції постачати російську нафту стало складніше — РФ була змушена запровадити масштабні знижки.


