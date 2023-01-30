30 января 2023, 10:15

Кіберфахівці СБУ нейтралізували російську хакерську атаку на електронні системи житлової інфраструктури у одному із прикордонних регіонів України.

Через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті. Також агресора цікавили відомості щодо адрес проживання українських правоохоронців та можливого переміщення військової техніки.СБУ попереджає, що такі атаки ворога можуть траплятися і в майбутньому, тому закликає громадян бути уважними, більше уваги приділяти захищеності своїх комп’ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі і періодично їх змінювати.