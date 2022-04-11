11 апреля 2022, 9:15

У Чернігівській області збили російську ракету "Точку-У", яку запустили рашисти з Білорусі.

Про це у Facebook повідомив один із захисників Чернігова, передає Укрінформ."Це залишки "Точки" у Чернігівській області. Вона впала. Не сама. Запустили її з території Білорусії. І могла вона вибухнути над нами. А сьогодні ракети летіли на станцію в Краматорськ Донецької області. Півсотні мирних жителів вбито та понад сотню поранено. В тому числі й діти... Це така ж трагедія, як в Бучі та Ірпені під Києвом, як в Лукашовці та в Ягодному під Черніговом, як в Маріуполі та інших містах та селах..", – прокоментував фото військовий.