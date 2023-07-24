24 июля 2023, 12:45

Тактична ядерна зброя вже у Білорусі, — CNN

Американська розвідка вважає, що рашисти таки наважились на цей крок. Проте високопосадовці США не впевнені, що Лукашенко матиме хоч якийсь контроль над цим — все буде під владою росіян.


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