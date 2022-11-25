25 ноября 2022, 11:15

Українські військові знищили ракетний комплекс С-300, який вбив немовля

Українські військові знищили ракетний комплекс С-300 у Вільнянську, – мер Мелітополя Федоров.

Саме з нього якого рашисти здійснили обстріл пологового та вбили новонародженого хлопчика.
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