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25 ноября 2022, 11:15
Українські військові знищили ракетний комплекс С-300, який вбив немовля
Українські військові знищили ракетний комплекс С-300 у Вільнянську, – мер Мелітополя Федоров.
Саме з нього якого рашисти здійснили обстріл пологового та вбили новонародженого хлопчика.
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