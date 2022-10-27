За дві години минулої доби ЗСУ знищили 19 БПЛА "Shahed-136"

17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.
Ще два «Shahed-136» знищили інші підрозділи Сил оборони України.
П’ятнадцять «шахедів» знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.
Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами. Дякуємо союзникам!
Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.