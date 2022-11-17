Сьогодні збили чотири ракети Х-101, 5 "ШАХЕДІВ" та 2 керовані авіаційні ракети

17 ноября 2022, 12:45

17 листопада російські окупанти продовжують завдавати ударів по українській території засобами повітряного нападу.



Окрім ударів реактивною артилерією та зенітними ракетами С-300 по прифронтових містах, 17 листопада росія знову вдарила із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області. Усього із 9-ти бомбардувальників-ракетоносців випущено до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555.

Цього разу цілями ворога стали підприємство на Дніпропетровщині та об’єкти газодобувної галузі України.

Чотири крилаті ракети було знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» силами та засобами Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Крім того, у центральному регіоні знищили усі п’ять «Shahed-136», які атакували Україну з території Білорусі.

На південному напрямку протиповітряною обороною повітряного командування «Південь» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.