Україна отримає "недорогі" гіперзвукові ракети

12 февраля 2026, 11:45

Компанія Hypersonica розробляє ракети, здатні маневрувати на швидкості, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Про це пише The Times.

Минулого тижня вона провела перші випробування своїх навігаційних систем, розроблених всього за дев'ять місяців, зі стартового майданчика на космодромі Андойя в Норвегії. Ракета показала очікувані результати, розігнавшись до швидкості понад 7400 км/год, або Маха 6."Ми прагнемо забезпечити Європу можливістю нанесення глибоких і високоточних ударів за необхідною ціною і в необхідні терміни, і саме це дозволяють нам зробити ці інвестиції", - сказав Філіп Керт, співзасновник і генеральний директор Hypersonica.