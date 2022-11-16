16 ноября 2022, 12:45

Ракетна атака 15 листопада - ЗСУ знищили 73 ракети з понад 90 запущених

15 листопада російські окупанти ударили по території України крилатими ракетами повітряного та морського базування.



До чергового терористичного акту проти української держави було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту росії та іранські ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131".



Загалом було випущено було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе.



За попередніми даними протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе.



Як і передбачалось ворог подовжує атакувати високоточною зброєю об’єкти критичної інфраструктури України. Також, внаслідок рашистських ракетних ударів постраждали і багатоквартирні житлові будинки.



Для захисту українського неба Повітряні Сили Збройних Сил України використовують усе наявне озброєння, в тому числі й системи протиповітряної оборони, надані західними партнерами напередодні!

