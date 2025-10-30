M51.3 - модернізована ядерна ракета для ЗСУ Франції

30 октября 2025, 11:15

Франція поставила на бойове чергування модернізовану балістичну ракету морського базування M51.3, що здатна нести ядерний заряд.

Ракета відзначається збільшеною дальністю польоту, точністю та здатністю долати системи ППО. На нії встановлена нова ядерна боєголовка TNO-2, створена Французькою комісією з атомної енергії (CEA).За відкритими даними, ракета важить близько 52 тонн, має довжину 12 м і діаметр 2,3 м, а її дальність сягає 8 000–10 000 км при швидкості до 25 Махів. Двигун M51 став базою для твердопаливних прискорювачів європейської ракети-носія Ariane 5.Перший випробувальний пуск M51 відбувся 2006 року, а нову версію M51.3 вперше успішно випробували у листопаді 2023-го.У вересні 2025 року DGA вже уклала з ArianeGroup контракт на розробку наступного покоління — M51.4, яка отримає ще більшу дальність і точність, зміцнюючи потенціал Франції у сфері ядерного стримування.