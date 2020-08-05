Смартфон среднего уровня Samsung Galaxy M51 предложит огромную батарею

Веб-источники сообщают о том, что смартфон среднего уровня Samsung Galaxy M51 стал на шаг ближе к выходу: эта модель прошла сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Данные на сайте ведомства говорят о том, что для аппарата предусмотрена поддержка быстрой 25-ваттной подзарядки аккумулятора. Последний сможет похвастаться очень большой ёмкостью — 7000 мА·ч.
Сертификационная информация FCC включает сведения о возможностях беспроводной связи смартфона. Он будет оснащён двухдиапазонным (2,4/5 ГГц) адаптером Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, контроллером Bluetooth LE и модулем NFC. Сотовый модем обеспечит поддержку сетей 4G/LTE.
Если верить имеющейся информации, в оснащение новинки войдут 6,5-дюймовый дисплей OLED формата Full HD+, процессор Snapdragon 730, 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Спереди расположится 32-мегапиксельная камера. Четверная основная камера объединит датчики на 64 и 12 млн пикселей, а также блоки для макросъёмки и получения данных о глубине сцены.
Анонс модели Galaxy M51 ожидается в сентябре. Смартфон поступит на рынок с операционной системой Android 10, дополненной пользовательским интерфейсом One UI 2.x.
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