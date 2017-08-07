Samsung Galaxy Note 8 сертифицирован FCC

7 августа 2017, 9:45

FCC (Федеральная комиссия по связи США) на своем официальном сайте опубликовала документы касательно готовящегося к анонсу смартфона Samsung Galaxy Note 8.



На данный момент известно о сертификации корейской версии «трубки» с маркировкой SM-N950KOR.

Регулятор не делится подробностями касательно технических спецификаций этого терминала.Напомним, что буквально несколько дней назад стало известно о том, что FCC сертифицировал глобальную «корейскую» версию этого терминала с чипом Exynos 8995 и 6 ГБ ОЗУ, а еще две версии для рынка США. Кстати, одна из двух последних не будет обладать поддержкой беспроводной зарядки.Напомним, что официальный дебют терминала состоится 23 августа на мероприятии в городе Нью-Йорке. По слухам, Note8 окажется самым дорогим смартфоном южнокорейского гиганта.