Новые подробности о фаблете Samsung Galaxy Note 10

17 октября 2018, 12:15

Западные СМИ опубликовали некоторые новые подробности касательно фаблета Galaxy Note 10, который будет представлен в следующем году.

На данный момент будущая новинка известна под кодовым именем Da Vinci.



Терминал получит существенно переработанный стилус S Pen.



Диагональ дисплея аппарата составит 6,6 дюймов. Таким образом, экран увеличится на 8%.



Сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в экран.



Анонс Samsung Note 10 состоится в третьем квартале 2019 года. Скорее всего, эта новинка южнокорейского производителя получит поддержку сетей пятого поколения.







