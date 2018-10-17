Новые подробности о фаблете Samsung Galaxy Note 10

Западные СМИ опубликовали некоторые новые подробности касательно фаблета Galaxy Note 10, который будет представлен в следующем году.
На данный момент будущая новинка известна под кодовым именем Da Vinci.
Терминал получит существенно переработанный стилус S Pen.
Диагональ дисплея аппарата составит 6,6 дюймов. Таким образом, экран увеличится на 8%.
Сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в экран.
Анонс Samsung Note 10 состоится в третьем квартале 2019 года. Скорее всего, эта новинка южнокорейского производителя получит поддержку сетей пятого поколения.