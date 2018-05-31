У Samsung Galaxy Note 9 будет 512 ГБ встроенной памяти

31 мая 2018, 13:15

Пользователь Ice Universe на своей страничке в Twitter опубликовал новые подробности касательно не представленного на данный момент смартфона Galaxy Note 9.



Так, судя по всему, грядущая новинка получит 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

Кроме того, у этого аппарата будет экран Infinity Display 2.0, диагональ которого 6,3 дюйма. Еще говорится о матрице S-AMOLED и соотношении сторон 18,5:9.Отдельно источник указывает на то, что Note 9 будет первым смартфоном Samsung, который получит экранный сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы называются чипы Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. Емкость аккумулятора 3850 мАч. Кроме того, этот терминал получит улучшенную основную двойную камеру.Дата анонса новинки назначена на август.