Ice Universe опубликовал рендер совершенно безрамочного смартфона Samsung

10 июля 2018, 14:15

Известный автор утечек Ice Universe в своем аккаунте Twitter опубликовал так называемые рендерные фото неизвестного смартфона Samsung.

На этом примере, согласно информации источника, показано видение «конечного» дизайна мобильных терминалов серии Samsung Galaxy S.Снимки демонстрируют аппарат, дисплей у которого загибается на края на всех четырех гранях.По слухам, Galaxy S10 получит кардинально измененный дизайн в сравнении с флагманским S9. Здесь будет трехмерная камера распознавания лица, для которой не потребуется вырез экрана. Кроме того, сканер отпечатков пальцев окажется встроенным в экран.Анонс S10 и его версии Pro будет приурочен выставке CES2019 в Лас-Вегасе или же MWC2019 в Барселоне.