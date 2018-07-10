Ice Universe опубликовал рендер совершенно безрамочного смартфона Samsung

Известный автор утечек Ice Universe в своем аккаунте Twitter опубликовал так называемые рендерные фото неизвестного смартфона Samsung.
На этом примере, согласно информации источника, показано видение «конечного» дизайна мобильных терминалов серии Samsung Galaxy S.
Снимки демонстрируют аппарат, дисплей у которого загибается на края на всех четырех гранях.
По слухам, Galaxy S10 получит кардинально измененный дизайн в сравнении с флагманским S9. Здесь будет трехмерная камера распознавания лица, для которой не потребуется вырез экрана. Кроме того, сканер отпечатков пальцев окажется встроенным в экран.
Анонс S10 и его версии Pro будет приурочен выставке CES2019 в Лас-Вегасе или же MWC2019 в Барселоне.