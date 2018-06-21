Первое фото прототипа Samsung Galaxy S10

21 июня 2018, 12:15

Китайский инсайдер под ником Ice Universe опубликовал в своем аккаунте на Twitter так называемое «живое» фото прототипа будущего смартфона Galaxy S10.

На этом снимке показан безрамочный терминал, у которого, кстати говоря, нет специального выреза экрана в стилистике iPhone X. Такой формат делает возможным реализовать дизайн с выдвижными камерами, по типу как это сделано у того же Oppo Find X.Напомним, что по слухам из Сети, грядущая новинка получит экран Infinity Display на 5,8 и 6,3 дюйма. Кроме того, здесь будет экранный сканер отпечатков пальцев, 3D-камера для улучшенного распознавания лица и мн. др.Компания Samsung может представить Galaxy S10 и S10+ уже в рамках январской CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.