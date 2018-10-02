Смартфон Galaxy A9s получит четверную основную камеру

2 октября 2018, 13:15

Китайский источник под ником MMDDJ_ в своём аккаунте на Twitter поделился информацией о смартфоне Galaxy A9s, который пока что не был представлен официально.

Ключевое отличие грядущей новинки – основная четверная камера. Так, здесь будет основной модуль на 20 Мп, ультраширокоугольный 8Мп с углом обзора 120 градусов, а также два модуля (10Мп и 5Мп) для зума с разным приближением.Диагональ дисплея - 6,28 дюйма, а его разрешение – Full HD+.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660. Емкость аккумулятора – 3720 мАч.Анонс Galaxy A9s намечен на 11 октября. О стоимости аппарата пока ничего не говорится.