ТОП-5 фишек нового Samsung Galaxy S10

21 февраля 2019, 17:15

Цитрус открыл предзаказ на новую линейку флагманских телефонов Samsung Galaxy S10. Первые покупатели смогут получить новинки по цене от 24 999 грн уже в начале марта.

Ожидаемые цены и сроки начала продаж

Новая линейка представлена в 3х моделях:

Samsung Galaxy S10e – цена от 24999 грн.

Samsung Galaxy S10 – цена от 29999 грн.

Samsung Galaxy S10+ — цена от 32999 грн.

Оформить предварительный заказ на смартфон Samsung Galaxy S10 можно до 07.03.2019 на сайте Цитруса — https://www.citrus.ua/shares/predzakaz-samsung-galaxy-s10

Все покупатели, оформившие предзаказ, получат вместе с телефоном беспроводные наушники Galaxy Buds.

Также вы можете воспользоваться программой Цитрус Обмен и получить новое устройство, сэкономив за счет старого гаджета.

Особенности Samsung Galaxy S10

Power Share

Samsung Galaxy S10 выступает в роли портативного аккумулятора и может заряжать другие совместимые устройства беспроводным способом. Для этого достаточно просто приложить устройство, которое необходимо зарядить, к задней панели телефона.

Подэкранный дактилоскопический сенсор

Встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатка пальца поддерживает 3D для дополнительной защиты и распознавания даже мокрых пальцев. Точность и скорость работы дактилоскопического сенсора превосходит более распространенные сейчас оптические модели.

Камера

Galaxy S10 оснащен тройной профессиональной камерой, обеспечивающей самый широкий угол съемки, четкость и яркость изображений. Фронтальная камера смартфона Samsung Galaxy S10 получила оптическую стабилизацию и может снимать видео 4K.

Степень защиты

Смартфон защищен по стандарту Water and Dust Resistance IP68, который обеспечивает высокий уровень защиты от проникновения мелких частиц и жидкости.

Обновленный интерфейс

Обновленный интерфейс от Samsung One UI стал еще быстрее, проще и удобнее. One UI работает на базе Android 9 Pie, что дарит пользователю абсолютно новый опыт. Система оптимизирована и доработана настолько, что смартфоном без проблем можно управлять даже одной рукой.