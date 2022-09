Samsung Galaxy S10 и S20 FE получают обновление ПО

25 сентября 2022, 9:45

Samsung выпустила новое обновление программного обеспечения для своих старых смартфонов высокого класса. Новое обновление безопасности распространяется на серию Galaxy S10 в европейских странах и Galaxy S20 FE в Украине.

Последнее обновление программного обеспечения для Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ имеет версию прошивки G97xFXXSGHVI1. Обновление доступно в Греции, Польше, Швейцарии, Юго-Восточной Европе, Италии, Балтийском регионе, Болгарии, Нидерландах, Румынии, странах Северной Европы, Португалии, Словении, Чехии, Люксембурге, Германии, Венгрии и Словакии.

В свою очередь Самсунг С 20 ФЕ получает новое обновление с прошивкой версии G780FXXUADVI1. Патч безопасности от сентября 2022 года содержит исправления для более чем пары десятков уязвимостей безопасности. Новое обновление Samsung может также включать в себя общие исправления ошибок и улучшения стабильности устройства.

Если вы являетесь пользователем серии Galaxy S10 в Европе или пользователем Galaxy S20 FE в Украине, вы можете загрузить и установить новое обновление программного обеспечения на свое устройство, выбрав "Настройки " " Обновление программного обеспечения и нажав "Загрузить и установить" . Вы также можете загрузить новый файл прошивки из нашей базы данных прошивок и прошить его вручную.

Samsung выпустила версию Galaxy S20 FE на процессоре Snapdragon 865 и с LTE-подключением после того, как Galaxy S20 FE столкнулся с проблемами нехватки чипов . Он был запущен с установленным One UI 3 на базе Android 11 и получил обновление One UI 4 на базе Android 12 в начале этого года. Он получит обновление One UI 5 на базе Android 13 в начале следующего года.

Смартфон имеет 6.5" Super AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 (407 ppi), защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 3. Корпус ограничивают минимальные рамки из алюминия, что обеспечивает его прочность. К плюсам можно отнести наличие расширенные возможности для подключения к сетям сотовой связи и интернета.

Коммуникации:

Bluetooth;

GPS;

Galileo;

NFC;

Wi-Fi.

Он получил основную тройную камерами с датчиками 12 МП + 8 МП + 12 МП и фронтальную камеру с разрешением 32 МП. Выпускается с вариантами оперативной памяти 6 и 8 ГБ, а встроенной 128 и 256 ГБ. Имеет батарею 4500 мАч.

На модель Galaxy S20 FE с 6/128 ГБ цены в Украине варьируются от 19 до 21 тыс. грн. Смартфон поставляется в цветовых оттенках: белый, красный, зеленый, оранжевый, синий и фиолетовый светлый.