Samsung представила "бюджетный" флагман Galaxy S20 Fan Edition

В ходе третьего в этом году мероприятия Unpacked, компания Samsung представила относительно доступный флагманский смартфон Galaxy S20 Fan Edition, сочетающий в себе яркий дизайн и производительную начинку.
Конечно, ради удешевления производителю пришлось пойти на некоторые компромиссы, однако смартфон, бесспорно, найдёт своего покупателя.
Как и базовые модели Galaxy S20, Fan Edition существует в версиях с флагманскими процессорами Qualcomm Snapdragon и Samsung Exynos. В России смартфон будет продаваться в версии с чипом Exynos 990, максимальная тактовая частота которого составляет 2,7 ГГц. Оперативной памяти в S20 Fan Edition всего 6 Гбайт, против 12 Гбайт у «взрослых» S20. Встроенной памяти в устройстве 128 Гбайт. Кроме того, её можно расширить картами microSD, ёмкостью до 1 Тбайт.
Бесспорно, сильной стороной устройства является его Full HD+-дисплей, частота обновления которого составляет 120 Гц. Он выполнен по технологии Dynamic AMOLED. Также привлекает и батарея смартфона, ёмкость которой составляет 4500 мА·ч. Поддерживается 25-Вт быстрая зарядка. Что касается камер, фронтальный модуль представлен одним 32-Мп датчиком. Блок основной камеры состоит из двух 12-Мп сенсоров и одного 8-Мп датчика. У более дорогого Galaxy S20 пару 12-Мп датчиков дополняет 64-Мп.
Galaxy S20 Fan Edition выйдет на рынок в шести ярких цветах: красном, оранжевом, лавандовом, мятном, синем и белом. Смартфон уже доступен для предварительного заказа по цене 49 990 рублей. Всем, кто оформит заказ до восьмого октября, Samsung подарит фирменное беспроводное зарядное устройство EP-P5200. С девятого октября смартфон появится на полках розничных магазинов.
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