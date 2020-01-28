"Всплыли" фотографии защитных чехлов для Samsung Galaxy S20

28 января 2020, 9:45

Авторитетный ресурс MySmartPrice опубликовал несколько так называемые рендерных фотографий защитных чехлов для смартфонов Galaxy S20, которые пока еще не были представлены официально.

На этих снимках показаны футляры Protective Standing Cover, LED View Cover и пр. Скорее всего, они будут анонсированы вместе с новым флагманским семейством.



Эти чехлы будут доступны для различных модификаций S20. К слову, семейство новых смартфонов будет состоять из Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Спецификации будущих новинок пока не называются.

Ожидается, что анонс Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля, в рамках ежегодного мероприятия Unpacked в американском Сан-Франциско.