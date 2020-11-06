Samsung Galaxy S20 FE теперь доступен в версии с накопителем на 256 Гбайт

6 ноября 2020, 12:45

Samsung Galaxy S20 FE, который по мнению экспертов является одним из самых сбалансированных устройств компании, выпущенных в этом году, завтра обзаведётся новой модификацией.

Теперь телефон будет доступен для покупки с 256 Гбайт постоянной памяти.



Напомним, что до сих пор Samsung Galaxy S20 FE поставлялся с 128-Гбайт накопителем, чего, впрочем, достаточно для большинства пользователей. Тем не менее, компания решила порадовать своих поклонников телефоном с большим объёмом памяти. Шестого ноября в 13:01 по московскому времени новая версия Galaxy S20 FE появится в продаже в интернет-магазине Samsung. К сожалению, устройство будет доступно только в цвете Cloud Navy, по крайней мере в первое время. Стоимость этой модификации составит $769.



Напомним, что Galaxy S20 FE основан на процессоре Exynos 990. Существует и модификация с чипсетом Snapdragon 865, однако она официально не продаётся в России. Устройство может похвастаться отличным 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частота обновления которого равна 120 Гц. Основная камера содержит три датчика, два из которых имеют разрешение 12 Мп (широкоугольный и сверхширокоугольный). Телефотокамера оснащена 8-Мп сенсором.

(С) 3dnews.ru