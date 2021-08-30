Анонс смартфона Samsung Galaxy S21 FE с чипом Snapdragon 888 в сентябрe

30 августа 2021, 11:45

Журналист Макс Вайнбах (Max Weinbach), один из основателей XDA Developers, раскрыл новую информацию о смартфоне Galaxy S21 FE, который готовит к выпуску южнокорейский гигант Samsung.

Слухи о модели Galaxy S21 FE ходят в интернете уже не один месяц. Недавно сведения об аппарате появились в базе Google Play Console: подтверждено использование процессора Qualcomm Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), графическим ускорителем Adreno 660 и встроенным модемом 5G.



Теперь господин Вайнбах опубликовал фотографию, говорящую о том, что компания Samsung начала открыто рекламировать Galaxy S21 FE. На снимке, который, предположительно, сделан в одном из салонов компании, запечатлён стенд с именем грядущей новинки.



Более того, уже называется предполагаемая дата официальной презентации аппарата: модель Galaxy S21 FE, по слухам, дебютирует 8 сентября. Впрочем, фактические продажи могут начаться позднее — в октябре текущего года.

Смартфону приписывают наличие 6,4-дюймового дисплея формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камеры, флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт, аккумуляторной батареи ёмкостью 4370 мА·ч. Выйдут различные цветовые варианты, включая белый, серый, фиолетовый и синий.

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