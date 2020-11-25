Гибкий Samsung Galaxy Z Flip 2 выйдет позже Galaxy S21

25 ноября 2020, 10:45

Ранее в этом месяце стало известно, что Samsung решила перенести запуск Galaxy Z Flip 2 на лето следующего года.

Первоначально предполагалось, что смартфон будет запущен вместе с флагманской серией Galaxy S21. Сегодня издание The Elec заявило, что отсрочка обусловлена страхом Samsung перед тем, что складное устройство снизит спрос на S-серию.

Как сообщается, только после запуска Galaxy S21 компания уделит внимание популяризации складных телефонов. Стоит отметить, что аналитики интернет-издания DSCC рассчитывают, что Galaxy Z Flip станет самым популярным смартфоном-раскладушкой по итогам этого года. Предполагается, что Galaxy Z Flip 2 будет не единственным складным смартфоном, который Samsung представит в следующем году. Сообщается, что телефон станет одним из пяти подобных устройств, которые готовит компания.



Согласно слухам, Samsung Galaxy Z Flip 2 получит увеличенный на 1,1 дюйма экран. У актуального Z Flip его диагональ составляет 6,7 дюйма, то есть у новинки он будет уже 7,8-дюймовым. Смартфон будет основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 875 и сможет похвастаться поддержкой 5G и быстрой зарядки.