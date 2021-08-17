Стилус S-Pen для Z Fold3 оказался несовместим с другими смартфонами Samsung

17 августа 2021, 11:45

Samsung Galaxy Z Fold3 стал первым складным смартфоном южнокорейской компании, поддерживающим работу с активным стилусом S Pen.

Помимо специально разработанного для него S Pen Fold Edition, новый Galaxy Z Fold3 поддерживает и представленный ранее S Pen Pro. Напротив, стилус складного смартфона с любыми другими устройствами Galaxy использовать не выйдет.



Заметим, что речь идёт не о полной неработоспособности пера. С обычными смартфонами S Pen Fold Edition почему-то всегда работает лишь в режиме ластика. Вероятно, Samsung исправит этот недостаток в последующих обновлениях ПО Galaxy S21 Ultra и смартфонов Galaxy Note.



Пользователям, которые имеют в распоряжении несколько устройств с поддержкой S-Pen, в том числе Galaxy Z Fold3, но хотят использовать только один стилус, стоит обратить внимание на S Pen Pro. Он больше других стилусов компании, но зато предлагает поддержку Bluetooth и совместим со всеми устройствами Galaxy, поддерживающими ввод при помощи цифрового пера.

(С) 3dnews