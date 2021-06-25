Samsung Galaxy Z Fold 3 получит поддержку ШПД связи и стилуса S-Pen

25 июня 2021, 10:15

Samsung готовится представить в скором времени новые модели складных смартфонов с гибкими экранами.

Сообщается, что грядущие Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 уже прошли сертификацию у американского регулятора FCC. Благодаря этому подтвердилась некоторая информация о технических характеристиках смартфонов.

По данным FCC, Galaxy Z Fold 3 получит номер модели SM-F926U. Документы регулятора подтверждают, что аппарат будет поддерживать стилус S-Pen. Из других источников стало известно, что устройство будет лишено слота для стилуса. Зато, по данным FCC, новый S-Pen получит поддержку беспроводной зарядки и магнитное крепление к смартфону, а также модуль сверхширокополосной связи, что сильно упростит поиск аксессуара в случае потери.

Galaxy Z Fold 3 будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 9 Вт и 25-Вт проводную зарядку. Устройство получит двойную батарею суммарной ёмкостью 4275 мА·ч. Смартфон будет основан на чипе Qualcomm Snapdragon 888 или 888+. Предполагается, что его экран будет прикрыт новым UTG-стеклом с повышенным уровнем прочности. По слухам, производством этого стекла занимается Corning.

Что касается Galaxy Z Flip 3, устройство получит номер модели SM-F711U и будет лишено поддержки стилуса и сверхширокополосной связи. Ёмкость батареи составит 3273 мА·ч. Заявлена поддержка 9-Вт беспроводной и 15-Вт проводной зарядки. Ожидается, что новые складные смартфоны Samsung будут представлены в начале августа.

(3) 3dnews