Samsung Galaxy Fold - смартфон со сгибающимся экраном Flex Display

21 февраля 2019, 10:15

Компания Samsung Electronics представляет смартфон Galaxy Fold – складное устройство, открывающее принципиально новую категорию мобильных устройств.

Модель Galaxy Fold оснащена первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство. Galaxy Fold открывает для пользователей совершенно новый пользовательский опыт и большие возможности для многозадачности.

Galaxy Fold представляет самостоятельную категорию устройств. В разложенном виде устройство представляет собой смартфон с самым большим на сегодняшний день экраном. Galaxy Fold воплощает в себе инновации в области материалов, проектирования и дисплейных технологий, которые создавались Samsung на протяжении восьми лет с момента выпуска первого прототипа гибкого экрана Samsung в 2011 году.



• Новые дисплейные материалы: Внутренний экран смартфона не просто гибкий. Он складывается. Складной экран - результат многолетних разработок и инноваций. Samsung создала новый полимерный слой и разработала экран, который почти вдвое тоньше экранов обычных смартфонов. Новый материал делает Galaxy Fold гибким, прочным и долговечным.



• Инновационный шарнирный механизм: Смартфон Galaxy Fold открывается плавно и естественно, подобно книге. Благодаря инновационному соединительному модулю легко складывается в плоское компактное устройство. Модуль, спрятанный внутри стильного корпуса смартфона, надежно защищает внутреннюю дисплейную часть и механизм сгибания, обеспечивая бесперебойную работу даже при самом интенсивном использовании.



• Новые элементы дизайна: Samsung уделяет максимальное внимание каждой детали, каждому элементу, который вы видите или которого касаетесь, от экрана до корпуса. Сканер отпечатков пальцев, размещенный на торце корпуса, как раз там, где обычно находится большой палец, когда вы держите устройство в руке, позволяет с легкостью разблокировать смартфон. Смартфон представлен в цветовых вариантах Space Silver, Cosmos Black, Martian Green и Astro Blue, а выгравированный логотип Samsung на шарнире дополняет элегантный дизайн устройства.



При разработке Galaxy Fold инженеры Samsung стремились учесть все потребности современных владельцев смартфонов и удовлетворить спрос на устройства крупных и удобных форм-факторов. Устройство позволяет менять размер экрана в тот момент, когда у пользователя появляется такая необходимость. Для совершения вызовов и ответа на текстовые сообщения достаточно вынуть телефон из кармана и использовать сенсорный экран на фронтальной панели телефона (cover display), а когда требуется одновременная работа с несколькими приложениями или необходимо увеличить изображение (для просмотра презентаций, электронных журналов, фильмов или контента дополненной реальности) – можно раскрыть устройство и использовать самый большой дисплей.



Уникальный пользовательский интерфейс, созданный специально для Galaxy Fold, открывает новые возможности, позволяющие полностью использовать весь потенциал смартфона:



• Поддержка нескольких окон: Смартфон позволяет держать открытыми до трех активных приложений одновременно, не важно, необходимо ли это по работе, для игр или при публикации контента. С новым интерфейсом пользователь может пролистывать новейшие предложения Amazon Prime Video, изучать рецензии и отзывы, приглашать друзей присоединиться к просмотру, отправляя ссылку на трейлер через мессенджер, – и все это на одном экране.

• Интегрированная поддержка двух экранов: Интерфейс обеспечивает возможность удобного переключения с наружного экрана на внутренний и наоборот. При открытии и закрытии Galaxy Fold приложения автоматически отображаются на том экране, с которым работает пользователь. Например, используя телефон в сложенном виде, можно оставаться на связи в Instagram благодаря удобной прокрутке новостной ленты одной рукой. А если нужно сделать снимок, отредактировать фотографию или внимательнее изучить пост, можно раскрыть смартфон и работать с большим экраном.



Samsung активно взаимодействует с сообществом разработчиков Google и Android, чтобы реализовать поддержку любимых приложений и сервисов – таких как Facebook, WhatsApp, и YouTube – в пользовательском интерфейсе Galaxy Fold.



Galaxy Fold имеет мощную аппаратную платформу. Он создан для активного использования и там, где требуется повышенная производительность.



• Производительность: Samsung оснастила Galaxy Fold мощным процессором (AP chipset) нового поколения и 12ГБ оперативной памяти с производительностью на уровне ПК. В смартфоне установлена специально разработанная сложная система питания с двумя аккумуляторами. Galaxy Fold также способен подзаряжаться и одновременно подзаряжать другие мобильные устройства благодаря технологии беспроводной обратной зарядки.



• Исключительная работа с мультимедиа: Galaxy Fold создан для развлечений. Благодаря иммерсивному изображению на экране Dynamic AMOLED и четкому чистому звучанию из стереодинамиков, настроенных инженерами AKG, любимые фильмы и игры, такие как Asphalt 9, оживают и обретают еще более насыщенный звук и цвет.



• Самая универсальная система камер: В каком бы состоянии ни был ваш смартфон – в сложенном или развернутом виде – камера всегда готова к съемке, и вы никогда не упустите момент. Благодаря наличию шести камер, три из которых расположены сзади, две – на внутренней стороне и еще одна – на лицевой стороне. Это позволяет, например, использовать несколько приложений во время видеовызовов.

Galaxy Fold – это больше, чем просто мобильное устройство. Смартфон можно подключать к Samsung DeX¹, добиваясь мощной продуктивности на уровне современных ПК. Персональный помощник Bixby поддерживает новые интеллектуальные функции, в том числе Bixby Routines, а технология Samsung Knox обеспечит безопасность информации и личных данных пользователя. Начиная с осуществления покупок с помощью Samsung Pay и вплоть до функций Samsung Health для контроля за своим физическим состоянием и здоровьем, владельцам устройства доступны все функции экосистемы Galaxy.