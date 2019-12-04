Гибкий и безупречный Samsung Galaxy Fold: короткий обзор

4 декабря 2019, 12:15

Первый телефон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold скоро будет доступен для продажи украинцам. Однако – в чётко определённых точках продаж и в ограниченном количестве.

Это обусловлено его уникальными характеристиками, которые являются составляющими ценообразования: новый смартфон относится к премиум-сегменту и будет стоить 56 999 гривен.

Главная "фишка" Samsung Galaxy Fold – это то, что его дисплей можно складывать пополам. Первый дисплей – 7,3 дюйма, Dynamic AMOLED, разрешение 1536×2152, 362 ppi, емкостный, складной. Второй дисплей – 4,6 дюймов, Super AMOLED, 1680×720 точек, 401 ppi.

Диагональ дисплея в сложенном состоянии составляет 4,6 дюйма. Если его разложить, то получится настоящий планшет с диагональю 7,3 дюйма. При использовании вы можете работать сразу с тремя приложениями разделив их на три окна.

Multi-touch

Три активных программных окна на основном экране поддерживает одновременную работу трёх приложений. А быстрое переключение между режимами моментально синхронизирует работу приложений из формата смартфона на диагональ творческого планшета.

Процессор

Qualcomm Snapdragon 855: одно ядро Kryo 485 Gold, частота 2,85 ГГц + три ядра Kryo 485 Gold, частота 2,42 ГГц + четыре ядра Kryo 485 Silver, частота 1,8 ГГц

Память

Объём оперативной памяти – 12 Гбайт, флэш-память – 512 Гбайт. Слота для карты памяти не предусмотрено – ну и очевидно по какой причине.

Android 9.0 Pie, собственная оболочка. Защиту и доступ к персональным данным теперь обеспечивает инновационная платформа Samsung Knox.

Шесть камер с разным функционалом

Основная камера (тройной модуль): 12 Мп, фазовым автофокусом, оптической стабилизацией в основном и телемодулях, светодиодная вспышка. Фронтальная камера – это главная (двойная) 10 Мп, фиксированный фокус, без вспышки и одинарная на обложке: 10 Мп, фиксированный фокус, без вспышки.

А также – беспроводная зарядка PowerShare, NFC, сканер отпечатка пальца.

Samsung Galaxy Fold доступен в двух цветах: серебристом и чёрном.

Ознакомиться с гаджетом можно в магазине Фокстрот в Киеве по адресу ул. Антоновича 50. Заказать смартфон уже можно онлайн, а покупка будет доступна с 14 декабря