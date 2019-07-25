Мировые продажи Galaxy Fold начнутся в сентябре

25 июля 2019, 10:45

Samsung Electronics объявляет о финальном этапе тестирования Galaxy Fold, продажи которого на ряде рынков планируются уже в сентябре.

Подробности о том, где и когда именно станет доступно устройство, будут обнародованы ближе к старту продаж.



Ранее в этом году компания анонсировала Galaxy Fold – первый смартфон Samsung с гибким экраном, который положил начало абсолютно новой категории мобильных устройств. С тех пор Galaxy Fold был усовершенствован, чтобы обеспечить наилучший опыт его использования.



В частности, был обновлен ряд элементов дизайна и конструкции смартфона:



Верхний защитный слой дисплея Infinity Flex увеличен и теперь прилегает вплотную к рамке устройства. Таким образом, он воспринимается как неотъемлемая часть структуры дисплея, которую нельзя снимать.

Верхняя и нижняя части шарниров укреплены новыми защитными крышками.

Под дисплеем Infinity Flex расположены дополнительные слои металла для усиления защиты экрана.

Зазор между шарниром и корпусом Galaxy Fold уменьшен.



Одновременно с этим, Samsung продолжает работу над оптимизацией большего числа приложений и сервисов для уникального складного интерфейса.

Galaxy Fold меняет представление о смартфоне, предлагая пользователю новые возможности для взаимодействия с миром. Проработанный до мелочей, тонкий и выполненный из премиальных материалов, Galaxy Fold позволяет полностью погрузиться в контент, но при этом удобно помещается в ладони. В сложенном виде смартфон предоставляет доступ к самой важной информации, а в раскрытом позволяет пользоваться несколькими приложениями одновременно. На Galaxy Fold одновременно можно работать с таблицами, разговаривать по видеосвязи и искать информацию в интернете.