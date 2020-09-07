Смартфону Samsung Galaxy Z Fold Lite приписывают наличие 7,2" экрана

7 сентября 2020, 11:45

Мы уже сообщали о том, что Samsung может выпустить менее дорогую версию смартфона с гибким дисплеем Galaxy Fold (на изображениях).

Теперь авторитетный техноблогер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал в своём Twitter-аккаунте предполагаемые характеристики этого аппарата.



Устройство может получить название Galaxy Z Fold Lite или Galaxy Z Fold 2 Lite. Утверждается, что гаджет получит гибкий экран AMOLED FHD+ с покрытием Ultra Thin Glass (UTG).



«Сердцем» смартфона якобы послужит фирменный процессор Exynos 9825, объединяющий восемь вычислительных ядер, графический ускоритель ARM Mali-G76 MP12, нейровычислительный модуль NPU и модем LTE-Advanced Pro Cat.20 с поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения.



Новому гибкому аппарату приписывают наличие 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью до 256 Гбайт. Кроме того, упомянут небольшой вспомогательный дисплей для отображения уведомлений.



Аппарат якобы будет поставляться с операционной системой Android 10, дополненной фирменным пользовательским интерфейсом One UI 2.5.



Впрочем, некоторые наблюдатели высказывают сомнения в том, что «доступный» гибкий смартфон Samsung выйдет с подобным оснащением. Возможно, речь идёт о некоем внутреннем прототипе, который тестируется южнокорейским гигантом.



(C) 3Dnews