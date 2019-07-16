Samsung Galaxy Note 10 с чипом Exynos 9825 "засветился" в Geekbench

16 июля 2019, 14:15

В тестере Geekbench отметилась новая версия флагманского смартфона Galaxy Note10, в основе которой чип Exynos 9825.

Базовая частота чипа, который применен в этой версии терминал – 1,95 ГГц. Кроме того, здесь 8 ГБ оперативной памяти и Android 9.0 «из коробки».По результатам теста, при использовании одного вычислительного ядра, устройство показало результат в 4495 баллов. А вот в многоядерном тесте результат достиг 10223 баллов.По слухам, грядущая версия новинки окажется с дисплеем на 6,28 дюйма.