В тестере Geekbench "засветился" смартфон Samsung с чипом Snapdragon 840

14 июля 2017, 11:45

Буквально на днях в популярном тестере Geekbench "отметился" пока еще не представленный официально смартфон Samsung c индексом SM-G9600.

Cудя по всему, речь идет о Galaxy S8 Mini или S8 Lite.

Так, грядущая новинка обладает чипом Snapdragon 840 (sdm840) с 4-ядерным процессором на 1,77 ГГц.



Кроме того, известно, что SM-G9600 получит 4 ГБ оперативной памяти и Android 7.1.2 "из коробки"!



Эксперты говорят, что поскольку отмеченный выше модельный номер используется только в Китае, соответственно, грядущая новинка появится только в этой стране.



Другие подробности пока не называются.