В Geekbench "засветился" новый смартфон от Samsung SM-J720F

23 января 2018, 14:04

В базе популярного тестера Geekbench "всплыли", судя по всему, первые данные касательно нового смартфона Samsung с индексом SM-J720F.



По слухам, на рынке новинка будет предложена как SM-J720F.

На данный момент известно о том, что аппарат получит дисплей на 5,5 дюймов, разрешение которого HD.



В качестве аппаратной платформы здесь 8-ядерный чип Exynos 7885 + 4 ГБ ОЗУ + Mali-G71.



Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8Мп. Обе со вспышками.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 и GPS. Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.



Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Возможность расширения также предусмотрена.



Работает аппарат под управлением Android 8.0.



Точная дата анонса пока не приводится.