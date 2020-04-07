Samsung Galaxy A21s "засветился" с новым чипом Exynos 850

7 апреля 2020, 11:15

Не представленный на данный момент Samsung Galaxy A21s «засветился» в базе популярного тестера Geekbench.

Интересно то, что в результатах теста указано - в качестве аппаратной платформы «под капотом» применен процессор Exynos 850, который на данный момент пока еще не был представлен официально. У последнего 8 ядер, которые работают на частоте до 2 ГГц.

Индекс смартфона - SM-A217F.

Объем оперативной памяти – 3 ГБ, программная платформа – Android 10 «из коробки».

Объем встроенной пользовательской памяти – 32 либо 64 ГБ.

Емкость аккумулятора – 5000 мАч.

О дате анонса на данный момент ничего не известно.