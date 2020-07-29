В Сети появилось первое "живое" фото смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2

29 июля 2020, 14:15

До мероприятия Galaxy Unpacked, на котором компания Samsung собирается представить ряд новых мобильных устройств, осталась ровно одна неделя.

Тем временем в Сети появились первая «живая» фотография складного смартфона Galaxy Z Fold 2 — одной из грядущих новинок от южнокорейского производителя.