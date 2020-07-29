В Сети появилось первое "живое" фото смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2

До мероприятия Galaxy Unpacked, на котором компания Samsung собирается представить ряд новых мобильных устройств, осталась ровно одна неделя.
Тем временем в Сети появились первая «живая» фотография складного смартфона Galaxy Z Fold 2 — одной из грядущих новинок от южнокорейского производителя.
Снимком устройства, подтверждающим его полное название и внешний вид, поделился пользователь Twitter под ником @hwangmh01. На одном из фото можно отметить, что Samsung действительно изменила расположение внутренней камеры. Двойной модуль заменили в новом устройстве на одинарный, сместив его в центральную верхнюю часть панели.
Вся остальная информация о новинке строится на слухах, если не считать увеличившийся внешний дисплей. Подтверждение этому мы могли видеть на прошлом изображении Galaxy Z Fold 2, попавшем в Сеть.
Слухи приписывают новому складному смартфону Samsung 7,7-дюймовый основной дисплей с частотой обновления 120 Гц, тройной модуль камеры с 64-Мп основным датчиком, а также батарею ёмкостью 4365 мА·ч.
Анонс Samsung Galaxy Z Fold 2 состоится 5 августа. Ожидается, что стоимость новинки составит около $2000.
(С) 3dnews.ru