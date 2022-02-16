Cледующий смартфон-книжка Samsung Galaxy Z Fold получит отсек для стилуса

16 февраля 2022, 11:45

На прошлой неделе Samsung представила новое семейство флагманских смартфонов Galaxy S22. Старшая модель серии, Galaxy S22 Ultra, получила отсек для стилуса S Pen, как у смартфонов почившей серии Galaxy Note.

Теперь появились слухи, что отдельный отсек для стилуса появится и в следующем смартфоне серии Galaxy Z Fold.



Корейское издание TheElec, ссылаясь на анонимные источники, сообщает, что Galaxy Z Fold4 будет обладать слотом для стилуса S Pen. Стоит отметить, что поддержка активного стилуса присутствует и у прошлогоднего Galaxy Z Fold3, однако специальный отсек для пера в смартфоне не предусмотрен. Источники также сообщают, что Galaxy Z Fold4 получит 7,56-дюймовый сгибаемый экран и дополнительный внешний 6,19-дюймовый дисплей.



Также сообщается, что Samsung уделит особое внимание долговечности новой модели. Galaxy Z Fold3 уже предлагает пользователям влагозащиту по стандарту IPX8 и более прочный, чем у предыдущих поколений, складной дисплей, поэтому будет интересно увидеть, как компания намерена улучшить ситуацию в этом году. Вероятно, новинка получит защиту от пыли и ещё более прочный складной экран.

The Elec также сообщает, что раскладушка Galaxy Z Flip4 унаследует от текущей модели 6,7-дюймовый складной экран, но утверждает, что внешний дисплей станет немного больше. Ожидается, что его диагональ вырастет с 1,83 до 1,9 дюйма.

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