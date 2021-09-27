Смартфон Samsung Galaxy S22 с 6" экраном AMOLED "засветился" на рендерах

27 сентября 2021, 11:15

В последние дни интернет-источники обнародовали качественные рендеры двух представителей семейства будущих флагманских смартфонов Samsung — аппаратов Galaxy S22 Ultra и Galaxy S22+.

И вот теперь рассекречен внешний облик базовой модели Galaxy S22.

Ренедеры аппарата представлены ресурсом Zouton.com в партнёрстве с известным источником утечек @OnLeaks. Как можно видеть, в плане дизайна устройство схоже с нынешней моделью Galaxy S21.



Сообщается, что смартфон Galaxy S22 получит дисплей AMOLED размером 6 дюймов по диагонали. По центру в верхней части экрана расположено небольшое отверстие под селфи-камеру.



Сзади располагается тройная камера с вертикальной компоновкой оптических модулей. По слухам, в её состав войдут 50-мегапиксельный основной сенсор, 12-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 12-мегапиксельный телефотомодуль.

Уже называются размеры аппарата — 146 × 70,5 × 7,6 мм. Вес составит 167 г. Если верить имеющейся информации, в оснащение войдёт аккумуляторная батарея ёмкостью 3700 мА·ч с поддержкой 25-ваттной подзарядки.



Среди прочего упомянуты порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев в области дисплея, стереофонические динамики, поддержка беспроводной подзарядки Qi. Аппарат будет заключён в корпус с защитой от влаги по стандарту IP68. Официальная презентация состоится в первом квартале 2022 года.