Смартфоны Samsung Galaxy S22 получат камеру с новым 50-Мп сенсором

3 августа 2021, 13:45

Интернет-источники обнародовали новую порцию информации о будущих флагманских смартфонах Galaxy S22, которые южнокорейский гигант Samsung, как ожидается, анонсирует в первом квартале следующего года.

В семейство, по слухам, войдут три модели — базовая версия Galaxy S22, более мощная модификация Galaxy S22 Plus и наиболее дорогой вариант Galaxy S22 Ultra.



Как сообщил на своей странице в сети Twitter блогер Ice universe, который ранее неоднократно предоставлял точные данные о готовящихся новинках из мобильного мира, компания Samsung готовит два передовых сенсора для камер смартфонов. Речь, в частности, идёт о датчике RGBW с 50 млн пикселей. Именно он войдёт в состав многомодульной камеры смартфонов Galaxy S22.



Стоит также отметить, что смартфоны Galaxy S22 могут получить поддержку быстрой подзарядки мощностью 65 Вт. Само собой, устройства смогут работать в сетях 5G.

Кроме того, Ice universe подтверждает разработку 200-мегапиксельного сенсора Samsung ISOCELL, слухи о котором достаточно давно ходят в интернете. Одним из первых смартфонов с этим датчиком может стать флагманский аппарат Xiaomi Mi 12. Если верить имеющимся данным, сенсор будет поддерживать технологию Pixel Binning, которая позволит объединять 16 соседних пикселей в один. Таким образом будут формироваться качественные 12-мегапиксельные изображения.



(С) 3dnews