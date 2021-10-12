Samsung Galaxy S22 получат поддержку быстрой зарядки мощностью всего 25 Вт

12 октября 2021, 9:45

Компания Samsung уже сертифицировала грядущие флагманские смартфоны Galaxy S22 в Китае.

Из базы данных регулятора 3С стало достоверно известно, что ни одно из устройств семейства не получит поддержку зарядки мощностью более 25 Вт. Во всяком случае, это актуально для китайских версий смартфонов, но вряд ли в данном направлении они будут отличаться от собратьев для других рынок.

Стоит отметить, что ранее ходили слухи о том, что самый продвинутый смартфон серии, Galaxy S22 Ultra, получит поддержку 45-Вт зарядки. Бытует мнение, что поддержку 45-Вт зарядки всё же получит версия Galaxy S22 Ultra на базе чипа Exynos 2200, которая не поступит в продажу в Китае и поэтому не была упомянута в заявке на сертификацию.



Индексы SM-S9010, SM-S9060 и SM-S9080 соответствуют Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Последняя цифра «0» обозначает китайские версии смартфонов. Все перечисленные устройства будут использовать адаптер EP-TA800, мощностью 25 Вт, которое производится с момента запуска Galaxy Note 10 в августе 2019 года.

Стоит отметить, что использование 25-Вт зарядки в ещё одном поколении флагманских смартфонов усилит отставание компании от других производителей Android-устройств. Напомним, что актуальные флагманы Xiaomi, включая Mi 11 Ultra, уже используют 125-Вт зарядку.

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