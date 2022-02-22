Samsung Galaxy Book Pro 2 360 показался на качественных изображениях

22 февраля 2022, 9:15

Недавно Samsung провела мероприятие Galaxy Unpacked, на котором был представлен ряд флагманских продуктов, включая смартфоны Galaxy S22 и планшеты Galaxy Tab S8.

Ожидается, что в конце этого месяца, в рамках выставки MWC 2022, южнокорейская компания представит ноутбук Galaxy Book Pro 2, качественные рендеры которого сегодня появились в Сети.

Изображения, которыми поделился инсайдер с псевдонимом @OnLeaks, демонстрируют ноутбук с раскрывающейся на 360 градусов верхней крышкой, выполненный в красном цвете. Сообщается, что новинка носит внутреннее кодовое название mars 2, что означает, что она станет прямым преемником оригинального Galaxy Book 360 — у того было кодовое название mars.

Хотя Samsung пока ничего не рассказала об устройстве, утечки сообщают, что оно получит название Galaxy Book Pro 2 360. Судя по изображениям, ноутбук внешне будет не сильно отличаться от предшественника. Единственные заметные на первый взгляд изменения касаются клавиатуры и увеличенного трекпада.

Ключевые характеристики Galaxy Book Pro 2 360 пока остаются загадкой, однако источники сообщают, что новинка получит 15-дюймовый экран, порты USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъём и слот для карт памяти microSD.

(С) 3dnews.