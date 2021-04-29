Представлены ноутбуки Samsung Galaxy Book Pro с поддержкой 5G/4G

29 апреля 2021, 11:45

Компания Samsung Electronics в рамках мероприятия Unpacked 2021 анонсировала портативные компьютеры Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, использующие операционную систему Windows 10 Home/Pro и процессоры Intel Core одиннадцатого поколения.

Обе новинки будут предлагаться в двух вариантах размера — с диагональю дисплея 13,3 и 15,6 дюйма. Во всех случаях применяется матрица формата Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей.



У модели Galaxy Book Pro 360 экран вращается на 360 градусов, что позволяет использовать устройство в режиме планшета. Взаимодействовать с дисплеем можно при помощи пальцев и фирменного пера S Pen.



В зависимости от модификации задействован процессор Intel Core i7, i5 или i3 со встроенной графикой. Для ноутбука Galaxy Book Pro 15 также доступна установка дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX450.



Компьютеры несут на борту до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, твердотельный накопитель NVMe вместимостью до 1 Тбайт, веб-камеру 720p, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) и Bluetooth 5.1, а также аудиосистему AKG.

Для ноутбуков Galaxy Book Pro предусмотрено наличие модуля 4G/LTE для подключения к сотовым сетям, тогда как трансформеры Galaxy Book Pro 360 поддерживают сотовую связь 5G.



Лэптоп Galaxy Book Pro выйдет в цветовых исполнениях Mystic Blue, Mystic Silver и Mystic Pink Gold по цене от $1000. Модель Galaxy Book Pro 360 будет доступна в цветах Mystic Navy, Mystic Silver и Mystic Bronze по цене от $1200.

(С) 3dnews.