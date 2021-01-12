Galaxy выпустила трейлер мероприятия Unpacked 2021

12 января 2021, 15:15

Мы уже знаем, что цифровая презентация Samsung Galaxy Unpacked 2021 состоится 14 января на сайтах Samsung Newsroom и Samsung.com.

Там будут представлены новые флагманские смартфоны Galaxy S21 и другие продукты. Теперь, к старту CES 2021, корейская компания выпустила официальный трейлер.

«Мобильные технологии дают людям привилегию оставаться на связи с близкими. Сегодня как никогда они являются не только средством общения, но и способом самовыражения с помощью потрясающих фотографий, а новейшие мобильные технологии делают наш опыт взаимодействия с устройствами поистине захватывающим и эпическим», — написала Samsung в описании к ролику, содержащему ряд подсказок о предстоящих продуктах:



На видео можно заметить профиль будущих смартфонов, перископоподобную камеру, новый 5-нм флагманский чип Exynos, акцент на фото- и видеовозможностях. Ожидается, что на мероприятии будут представлены три новых смартфона Galaxy S21: модели S21 и S21 Plus будут во многом похожи по спецификациям за исключением размера, а вариант S21 Ultra якобы получит более совершенную камеру в дополнение к изогнутому дисплею и поддержке цифрового пера S-Pen.

Благодаря многочисленным утечкам характеристики новинок, по сути, не являются секретом. Galaxy S21 якобы получит 6,2-дюймовый дисплей AMOLED Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, у модели Galaxy S21 Plus диагональ составит 6,7" при том же разрешении и частоте. Galaxy S21 Ultra обзаведётся 6,8-дюймовым экраном QHD+ с частотой обновления 120 Гц. Версии смартфонов для рынка США и Южной Кореи получат однокристальную систему Snapdragon 888, а в остальных странах будет использоваться Samsung Exynos 2100.



Galaxy S21 и S21+ будут иметь одинаковые наборы датчиков тыльной камеры. Смартфоны смогут похвастать основным 12-Мп модулем с диафрагмой f/1,8, 12-Мп камерой со сверхширокоугольной оптикой f/2,2 и 64-Мп сенсором с телефотообъективом f/2,0. Фронтальная камера будет представлена 10-Мп датчиком с апертурой f/2,2. Продвинутая модель Galaxy S21 Ultra получит основной 108-Мп модуль с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольный 12-Мп f/2,2 и два 10-Мп телефотомодуля с разрешением 10 Мп и диафрагмами f/2,4 и f/4,9. Фронтальная 40-Мп камера смартфона получит диафрагму f/2,2.

Также ожидается, что в дополнение к смартфонам компания представит беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, способные составить конкуренцию Apple AirPods Pro. Они будут поставляться с футляром для беспроводной зарядки в трёх цветовых вариантах, предложат активное шумоподавление и поддержку пространственного аудио.И ещё одна ожидаемая новинка — метки Galaxy SmartTag. Их можно будет прикрепить к кошельку, ключам или любому другому предмету, чтобы отслеживать их в случае утери. Galaxy SmartTag будут стоить от $20 до $30 и станут конкурентами аналогичным меткам Tile. Напомним: в России в рамках предстоящей презентации Galaxy Unpacked компания Samsung разыграет смартфон. Для участия в конкурсе достаточно оставить свой e-mail в соответствующем разделе сайта Samsung.

(C) 3dnews