Samsung выпустит для Galaxy S21 Ultra чехол с отсеком для стилуса S-Pen

5 января 2021, 13:15

Согласно множеству слухов и утечек, в этом году Samsung собирается отказаться от семейства смартфонов Galaxy Note.

Уже не секрет, что Galaxy S21 Ultra, который будет представлен 14 января вместе с другими представителями серии Galaxy S21, сможет похвастаться поддержкой фирменного стилуса S-Pen. Однако аксессуар не будет идти в комплекте со смартфоном, и отдельного отсека для хранения стилуса, как у Galaxy Note, в новом устройстве не будет.

Сообщается, что пользователи, которые нуждаются в S-Pen, смогут приобрести стилус отдельно. Теперь стало известно, что его можно будет купить в составе специального комплекта, в который также войдёт чехол со специальным местом для крепления S-Pen. Рендеры такого фирменного чехла были обнаружены специалистами интернет-издания WinFuture. Предполагается, что стилус будет располагаться в чехле таким образом, чтобы смартфон мог его заряжать.



Предполагается, что стилус для Galaxy S21 будет максимально приближен к аналогичному аксессуару для планшета Galaxy Tab S7. Сообщается, что стоимость S-Pen составит 40 евро. Больше подробностей мы узнаем в ходе мероприятия Galaxy Unpacked, намеченного на 14 января.

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