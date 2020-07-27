Samsung предложит для Galaxy Note 20 Ultra обложку с антибактериальным покрытием

27 июля 2020, 10:45

Уже 5 августа на виртуальной презентации Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представит флагманские смартфоны Galaxy Note 20 Ultra с поддержкой пера S Pen.

Между тем редактор сайта WinFuture Роланд Квандт (Roland Quandt), известный как источник достоверных утечек, представил фотографию одного из аксессуаров для будущих аппаратов.



На снимке запечатлена защитная обложка Smart Clear View Cover. Она показана в трёх вариантах цветового оформления, соответствующих цветам самих смартфонов — Mystic Black, Mystic Bronze и Mystic White.



Любопытно, что на упаковке аксессуара красуется надпись Antimicrobial Coating. Она говорит о том, что обложка получит антибактериальное покрытие. По слухам, такой слой способен уничтожать 90 % микробов в течение 10 минут и 99,9 % в течение двух часов.

Выпуск аксессуаров с антибактериальным покрытием весьма актуален в текущей ситуации, связанной с распространением коронавируса.



Добавим, что в новое семейство смартфонов войдут модели Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra.

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