Samsung выпустит прощальный Galaxy Note в следующем году

1 декабря 2020, 10:15

Уже давно ходят слухи, что в 2021 году Samsung добавит поддержку стилуса S Pen в новые смартфоны флагманской серии Galaxy S и перестанет выпускать новые модели Galaxy Note.

Однако у фанатов южнокорейских фаблетов появилась надежда увидеть, как минимум, ещё одну новую модель семейства Note.



По данным издания Korea IT News, во второй половине 2021 года Samsung всё-таки выпустит один смартфон Galaxy Note, прежде чем распрощаться с этой серией. В будущем вместо Galaxy Note она сосредоточится на складных устройствах. Сообщается, что на 2021 год Samsung запланировала премьеры сразу нескольких таких моделей. Одной из них будет Galaxy Z Fold 3, который также получит поддержку S Pen. Сейчас компания работает над повышением прочности сверхтонкого стекла (UTG), чтобы с ним можно было использовать стилус.



Что касается Galaxy S21, то поддержка S Pen в них уже почти не вызывает сомнений. На это, пусть пока и косвенно, указывает начатое массовое производство дигитайзеров для S Pen. Напомним, что смартфоны Galaxy S21 могут быть анонсированы раньше привычного срока, а именно, в январе 2021 года. Правда, с S Pen смогут работать не все модели семейства, а только старшая S21 Ultra.



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