Samsung не ждёт большого спроса на смартфоны Galaxy S21

Несмотря на то, что смартфоны новой серии Galaxy S21, представленные Samsung в январе, гораздо дешевле предшественников, компания не ждёт, что это приведёт к росту продаж по сравнению с предыдущими моделями.
По данным южнокорейского издания The Elec, Samsung подготовила довольно консервативный прогноз поставок серии Galaxy S21 в 2021 году — около 26 млн единиц. Как отмечает издание, эти цифры совпадают с реализацией смартфонов серии Galaxy S20 в 2020 году, добавив, что такие продажи Samsung не считает впечатляющими.
Сообщается, что компания установила этот прогноз для серии Galaxy S21 из-за потенциального негативного воздействия продолжающейся пандемии COVID-19 на работу её физических магазинов, а также её нахождения в премиальном сегменте.
Предполагается, что на базовую модель Galaxy S21 будет приходиться 40 % поставок — около 10 млн единиц, в то время как на Galaxy S21 Plus и S21 Ultra может приходиться по 30 % поставок, то есть, по 8 млн штук. Отмечено, что оценка Samsung поставок моделей Ultra выросла по сравнению с прошлогодним показателем для S20 Ultra, поскольку компания явно недооценила спрос на модель Ultra 2020 года выпуска.
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